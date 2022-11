Veröffentlicht am 5. November 2022 von wwa

REGION – Benefiz-Adventskalender der FVR-Stiftung „Fußball hilft“ jetzt bestellen.

Der Fußballkreis Westerwald/Sieg informiert. Wer nach einer kleinen Aufmerksamkeit für Trainer, Vorstandsmitglieder, Betreuer, Ehrenamtliche oder auch Mitarbeiter in den Vereinen und deren Familien sucht, für den bietet der Fußballverband Rheinland den Benefiz-Adventskalender 2022 an. Selbstverständlich können auch Privatpersonen den Kalender ordern. Der vollständige Erlös aus dem Verkauf kommt entsprechend den Stiftungsvorgaben benachteiligten Kindern, Kunst und Kultur mit Fußballinhalten sowie dem internationalen Austausch junger Menschen zugute. Hilfsbedürftigen Menschen wird von der Stiftung unbürokratisch geholfen.

Über 130 Preise im Wert von mehr als 12.000 €uro verstecken sich hinter den Türchen des Adventskalenders. Darunter befinden sich eine mehrtägige Busreise, tolle Hotel-Gutscheine, Bundesliga-Tickets und viele weitere Sachpreise oder Gutscheine.

Der Kalender kostet 5 Euro. Jeder verkaufte Kalender nimmt an der Verlosung teil. Das Motto „Gutes Tun und exklusive Preis gewinnen“ sollte Anreiz zum Erwerb des Kalenders sein. Auch wenn man nicht gewinnt, so kann man sicher sein, dass von dem Erlös irgendwo geholfen wird, wo Hilfe dringend erforderlich ist oder für strahlenden Kinderaugen sorgt. Der Kalender ist ab Anfang November erhältlich. Auch der Fußballkreis Westerwald/Sieg, die Westerwald Bank sowie die Sparkasse Westerwald-Sieg haben attraktive Preise zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen und Bestellungen an lars.maylandt@fv-rheinland.de. Willi Simon