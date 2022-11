Veröffentlicht am 6. November 2022 von wwa

HORHAUSEN – Schmuck- und Mineralienbörse im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen

Zum 29. Mal fand die Schmuck- und Mineralienbörse in Horhausen statt. Circa 400 Besucher freuten sich wieder auf die zahlreichen Edelsteine, Mineralien, Fossilien, Schmuck- und Dekorationsgegenstände. Das Kaplan-Dasbach-Heim lud zum Kaufen, Tauschen oder nur Schauen ein. Viele der ausgestellten Steine erzählen eine Geschichte, von regionalen Spuren aus unseren Bergwerken bis hin zu Reisen durch geologische Zeitdimensionen aus verschiedenen Ländern. So wurde auch an einem Stand Funde aus der ehemaligen Grube Georg angeboten, und der Kauf eines Steins wurde zur Spende für die Müll-Kinder in Kairo, Ägypten.

Fred Jüngerich, Schirmherr und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, begrüßte um die Mittagszeit die Gäste. Er dankte dem Verein, der Tourist-Info, der eigenen VG sowie der Ortsgemeinde Horhausen für das Engagement. Auch Thomas Schmidt, Bürgermeister der Ortsgemeinde Horhausen, und der Vorsitzende des Vereins Stein -Reich e.V., Frank Waage, begrüßten die zahlreichen Gäste und bedankten sich bei den Ausstellern, die mit fachkundigem Rat für jedes offene Ohr zur Verfügung standen.

Ohne den Verein Stein-Reich e.V., der seit 2002 mit der Tourist-Information der Verbandsgemeinde diese Veranstaltung organisiert, sowie den zahlreichen Ausstellern, gäbe es diese Börse, die schon weit über die Landesgrenze bekannt ist, nicht. Lobende Dankesworte galten auch dem früheren Vereinsvorsitzenden Manfred Flinzner, der die Börse seit Beginn an bis 2020 organisierte.

Die Aussteller hatten ihre Stände ansprechend dekoriert, und der Verein Stein-Reich zeigte neben der Sondershow über ‚Farbige Fluorite‘, eine Tombola mit vielen tollen Preisen, sowie die bereits bekannte und beliebte ‚Steinknacke‘, die viele große und kleine Besucher wieder mal in ihren Bann zog. Das eingespielte Küchenteam des Vereins sorgte für Kaffee, frische Waffeln und andere selbst gemachte Köstlichkeiten. Im nächsten Jahr gibt es eine Jubiläumsbörse, die 30. Schmuck- und Mineralienbörse, am 3. Sonntag, 15. im Oktober. (mab)