VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – „Das Wandern ist heute nicht nur des Müllers Lust!“ – 90 Infotafeln zeigen alle aktuellen Wander- und Radwege in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld auf!

Über ein rund 440 Kilometer langes Wanderwegenetz und 202 Kilometer markierte Radwege, auf denen man vieles entdecken kann, befinden sich in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Der Westerwald-Steig und der Wied-Wanderweg zählen zu den bekanntesten Wanderstrecken im Raiffeisenland. Woher diese Wege führen, das können Touristen und Einheimische auf 90 aufgestellten Wanderkarten erkennen. Cornelia Obenauer, in der Verwaltung zuständig für den Bereich Tourismus, hat die Wanderkarte konzipiert und darauf alle Wanderwege sowie die ausgeschilderten Radrouten erfasst.

„Ursprünglich gab es schon in den 1980er-Jahren rund 80 Wandertafeln in der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen. Die wurden 2004 erneuert, weil auch das Wegenetz neu konzipiert und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wurde“ erinnert sich Obenauer. „In den Folgejahren kamen immer wieder neue Wege hinzu und nach der Fusion haben wir dann damit begonnen eine neue Übersicht zu erstellen“, so die Touristikerin.

Die 1 mal 1,2 Meter großen Tafeln beinhalten neben den Wander- und Radwegestrecken auch QR-Codes, die auf die wichtigsten Webseiten verweisen, welche über weitere Details zu den dargestellten Wegen informieren. Die meisten Wege sind im Tourenplaner Rheinland-Pfalz enthalten, und so kann man sich passende Routen aussuchen und leiten lassen.

„In den aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten und in der Pandemie gewinnt der Urlaub im eigenen Land wieder mehr an Bedeutung. Deshalb ist es gut, diese Wanderwege zu haben“, sagt der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Rolf Schmidt-Markoski. Die Wanderwege seien nicht nur für Touristen, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger ein Gewinn. Viele Rundwege befinden sich in der Trägerschaft der jeweiligen Ortsgemeinden und werden von Wegepaten betreut.

Besonderes Interesse bei Wanderern und Spaziergänger finden auch die Themenwege. Zu den Themenwegen gehören unter anderem der „Entdeckerweg“ in Birnbach, der „Panoramaweg Raiffeisenland“ in Fluterschen, der „Sagenweg“ um Mehren, der Weg „Ökologie und Mühlengeschichte“ durch Weyerbusch, oder die Wald- und Wiesentour“ ab Obererbach. Der Westerwaldsteig führt übrigens 57 Kilometer durch das Gebiet der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, der Wied-Wanderweg 35 Kilometer.

Die Geo-Route „Im Tal der alten Hütte“, ein gemeinsames Projekt der Ortsgemeinde Neustadt und der VG Altenkirchen-Flammersfeld, mit Naturparkmittel gefördert, wurde vor wenigen Monaten der Öffentlichkeit übergeben. Mehr Infos zu den Themenwanderwegen gibt es auch auf der Internetseite www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de.

Foto. (v.l.): Cornelia Obenauer, Ortsbürgermeister Horst Klein (Neitersen) und den Beigeordneten Rolf Schmidt-Markoski.