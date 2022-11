Veröffentlicht am 5. November 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Drei Ernennungen in der Stadtverwaltung Neuwied

Im kleinen feierlichen Rahmen befördertet Oberbürgermeister Jan Einig in der Stadtverwaltung Neuwied drei Stadtbedienstete. So wurde Jennifer Burger zur Stadtamtfrau, Micheal Mertes zum Sozialamtsrat und Gerhard Schneider, Leiter des Ordnungsamtes, zum Stadtverwaltungsrat ernannt. Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Jung und Beigeordnetem Ralf Seemann gratulierte Einig den dreien zu ihrem weiteren Karriereschritt in der Verwaltung. „Es ist immer wieder schön, die Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sehen. Ihr berufliches Wachstum soll heute selbstverständlich nicht nur gewürdigt werden. Ich möchte Ihnen auch herzlichst für Ihr Engagement bei uns danken“, sagte Einig.

Foto: Freuen sich über die Beförderungen in der Stadtverwaltung Neuwied (v. l.): Holger Trende (Leiter Personalamt), Ralf Pastoors (Leiter für Recht und Liegenschaften), Micheal Mertes (Jugendamt), Stefanie Stavenhagen (Personalrat), Jennifer Burger (Amt für Recht und Liegenschaften), Bürgermeister Peter Jung, Gerhard Schneider (Leiter Ordnungsamt), Oberbürgermeister Jan Einig, Beigeordneter Ralf Seemann und Bernhard Fuchs (Leiter Jugendamt).