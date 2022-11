Veröffentlicht am 4. November 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Chöre und Bands geben Konzerte beim Knuspermarkt – In der Sozialhütte können Vereine für den guten Zweck sammeln

Das musikalische Rahmenprogramm gehört zu Neuwieds Knuspermarkt, wie der riesige Adventskalender im Kirchenmotiv, Feuerzangenbowle und Glühwein oder das Kinderknusperland mit seiner überdimensionalen Schneekugel. Dieses Jahr bekommen noch mehr lokale Chöre, Musikvereine und Bands eine Bühne – allerdings nur im übertragenen Sinne. Angesichts der Energiekrise hat sich die Stadtverwaltung entschieden, auf eine Bühne mit Licht- und Tontechnik zu verzichten und stattdessen auf Musik zu setzen, die keiner elektrischen Verstärkung bedarf. Bewerbungen nimmt das Amt für Stadtmarketing entgegen unter 02631/802-279 oder per E-Mail an maerkte@neuwied.de.

Dieselben Kontaktdaten nutzen auch Vereine und caritative Einrichtungen, die eine der begehrten Verkaufsmöglichkeiten in der Sozialhütte nutzen möchten, um Mittel für ihren guten Zweck einzuwerben. In romantisch-heimeliger Atmosphäre lädt der Knuspermarkt 2022 wieder von Montag, 21. November, bis Freitag, 23. Dezember, zum Adventsbummel in die Innenstadt ein. Dass die Gäste in Neuwied auch dieses Jahr ein abwechslungsreiches Angebot erwarten dürfen, freut Marktmeisterin Fabienne Mies besonders: „Unsere Händlerinnen und Händler bleiben uns treu. Dafür sind wir sehr dankbar.“ Entsprechend groß ist die Vorfreude im gesamten Team des Amts für Stadtmarketing, das bereits fleißig die diesjährigen Motive der Kinderhütten plant und ein neues Deko-Konzept entworfen hat, welches auf Kerzen und Laternen als strahlende Akzente setzt.Foto: ZimpferPhotography