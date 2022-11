Veröffentlicht am 5. November 2022 von wwa

ST AUGUSTIN – „KUNST & GOURMÄH!“ im Herbst 2022 im Haus Menden

Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. November 2022 findet die Ausstellung „KUNST & GOURMÄH!“ im Haus Menden, in Sankt Augustin-Menden statt.

Neue und bekannte Handwerkskünstlerinnen und -künstler präsentieren Werke aus Holz, Baumpilzen, Beton und Glas, floralem Weihnachtsschmuck, Kunst auf und aus Papier, Upcycling Taschen, Edelstein- und Schmuckdesign. Neben handgenähter Kinderkleidung, Keramik und vielem mehr, wird die Ausstellung durch Weine aus Südfrankreich, Honig, feinen Likören und weiteren Spezialitäten abgerundet. Kaffee und Kuchen bieten die Frauen der kfd, Sankt Augustinus an.

Zur Ausstellungseröffnung am Samstag, dem 12. November um 15:00 Uhr wird herzlich eingeladen. Die Biker for Kids treffen um 17:00 Uhr am Haus Menden ein.

Bei freiem Eintritt samstags von 13:00 bis 18:00 Uhr und sonntags von 11:00 bis 18:00 Uhr im Haus Menden, An der Alten Kirche 3, 53757 Sankt Augustin Menden, geöffnet. www.kunstundgourmäh.de