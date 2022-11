Veröffentlicht am 4. November 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Fünf Minuten für Ihre Gesundheit – Letzter Aufruf: Bürgerbefragung zur regionalen Gesundheitsversorgung endet am 12. November

Das jedes Dorf einen Hausarzt hat, der sich mit viel Zeit um seine Patienten kümmert, ist eine Idealvorstellung. Schaut man sich die Statistiken an, so wird es im Kreis Neuwied in den kommenden zehn Jahren zu Praxisschließungen kommen. Denn das Durchschnittsalter der niedergelassenen Mediziner liegt aktuell bei 57,9 Jahren. Genügend Nachfolger zu finden, wird nahezu unmöglich sein.

Mit dem Projekt „MeineGesundheit – Digital.Nah.Neuwied“ will der Kreis nach neuen Konzepten für die gesundheitliche Versorgung suchen, um die erwartet rückläufige Zahl an Medizinern und Fachkräften zu kompensieren. Hierzu wurde eine groß angelegte Bürgerbefragung zur regionalen Gesundheitsversorgung gestartet. Noch bis zum 12. November können Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Neuwied daran teilnehmen.

Die kurze Umfrage dauert nur fünf Minuten und bietet die einmalige Gelegenheit, die aktuelle Gesundheitsversorgung im Kreis aus eigener Perspektive zu beurteilen und eigene Ideen mit einzubringen. Mithilfe der Befragungsergebnisse soll eine regionale Online-Plattform für gesundheitliche Themen entstehen, über der sich Bürgerinnen und Bürger informieren und austauschen können.

„Bitte nehmen Sie an der Umfrage teil. Ihre Einschätzungen und Ideen sind gefragt!“, appelliert Landrat Achim Hallerbach und macht deutlich, dass ein „Augen zu und durch“ angesichts der zu erwartenden Pensionierungswelle von Medizinern nicht infrage kommt.

Der Online-Fragebogen ist unter folgendem Link zu finden: https://dmgd.de/umfrage-neuwied/

Alternativ kann der QR-Code gescannt werden, um zur Umfrage zu gelangen. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt anonym. Weitere Informationen zu „MeineGesundheit – Digital.Nah.Neuwied“ sind unter: www.kreis-neuwied.de/meinegesundheit-neuwied zu finden.