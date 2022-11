Veröffentlicht am 6. November 2022 von wwa

KOBLENZ – Förderkreis der Hochschule Koblenz stellt sich am 14. November allen Interessierten vor

Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe an der Ahr traf viele Studierende der Hochschule Koblenz stark: Nebenjobs brachen weg, Wohnungen wurden überflutet, Eigentum zerstört. In diesen schwierigen Zeiten erhielten sie finanzielle Unterstützung über Soforthilfeaktionen, die der Förderkreis der Hochschule Koblenz möglich machte. Am Montag, dem 14. November 2023 lädt der Verein ab 18.15 Uhr alle Interessierten zum öffentlichen Teil seiner Mitgliederversammlung ein. In der Modellfabrik in Raum K 019 am RheinMoselCampus in der Konrad-Zuse-Str. 1 in Koblenz begrüßt Präsident Prof. Dr. Karl Stoffel die Besucherinnen und Besucher. Neben Informationen zu aktuellen Entwicklungen der Hochschule erfolgt eine Vorstellung von DigiMit², dem Kompetenzzentrum digitale Technologien Mittelstand für die Region Mittelrhein-Westerwald der Hochschule Koblenz.

Der Förderkreis der Hochschule Koblenz e.V. kann auf eine lange, mehr als 60-jährige Geschichte zurückblicken. Zu den ersten Aufgaben gehörte die Unterstützung des Baus einer Mensa, im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Aufgaben des Vereins gewandelt und wurden vielfältiger. Heute fördert er unter anderem Deutschlandstipendien für Studierende mit herausragenden Leistungen und besonderem Engagement und vergab erst kürzlich drei dieser Stipendien. Zu den Mitgliedern des Vereins gehören sowohl Ab­solventinnen und Absolventen sowie Pro­fessorinnen und Professoren der Hochschule Koblenz als auch Unternehmen und öffentliche Institutionen aus der Region.

Interessierte sind am 14. November herzlich eingeladen, den Förderkreis der Hochschule Koblenz am RheinMoselCampus kennenzulernen. Um Anmeldung via Mail an foerderkreis@hs-koblenz.de wird gebeten. Mehr Informationen zum Förderkreis sowie zur Mitgliedschaft sind unter www.hs-koblenz.de/foerderkreis verfügbar.