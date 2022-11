Veröffentlicht am 3. November 2022 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall in 57537 Hövels, in der Hauptstr. 53

Donnerstagmittag, 03. November 2022, gegen 12:35 Uhr, parkte ein 36-Jähriger innerhalb der Ortslage von Hövels ordnungsgemäß seinen Opel Zafira in Fahrtrichtung Betzdorf am rechten Fahrbahnrand und verließ sein Fahrzeug. Ein in Richtung Betzdorf fahrender 61-jähriger Taxi-Fahrer mit einem 69-jährigem Fahrgast übersah infolge Unachtsamkeit das parkende Fahrzeug und stieß ungebremst gegen die linke hintere Fahrzeugecke des Opel. Das Taxi wurde infolge des heftigen Anstoßes nach links abgewiesen und der Opel nach vorne geschoben. Beide Fahrzeuge blockierten in ihrer Endstellung die gesamte Fahrbahn. Bei dem Unfall erlitten der Taxifahrer und der Fahrgast leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt circa 20.000 Euro Sachschaden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die B 62 war bis gegen 14:00 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr musste örtlich umgeleitet werden. Quelle: Polizei