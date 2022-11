Förderstopp für Glasfaserausbau

Veröffentlicht am 3. November 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Förderstopp: Kreis Neuwied ist nicht betroffen – Breitband-Ausbau-Programm „Graue Flecken“: Verwaltung hat Anträge rechtzeitig eingereicht

„Graue Flecken“ nennt sich das von Bund, Land und Kommunen gemeinsam getragene Förderprogramm, bei dem Kommunen in Gebieten, die für die Privatwirtschaft weniger interessant sind, beim Glasfaserausbau bis ins Haus unterstützt werden. Für dieses Programm hat der Bund nun rückwirkend zum 17. Oktober überraschend einen Förderstopp verkündet. Grund hierfür sei die in den vergangenen Wochen hohe Anzahl an gestellten Anträgen. Dies habe dazu geführt, dass die Fördermittel vorzeitig ausgeschöpft wurden. Demnach können Anträge zur Bewilligung neuer Förderprojekte derzeit nicht mehr gestellt werden.

Die gute Nachricht: Der Kreis Neuwied ist vom aktuellen Förderstopp nicht betroffen. „Wir haben den Antrag auf Gigabit-Förderung für den Glasfaserausbau beim Bund bereits im Juni dieses Jahres gestellt und die Förderzusage bereits im August erhalten“, berichtet der zuständige Kreis-Beigeordnete Michael Mahlert und dankt seinen Kollegen in der Kreisverwaltung für ihre gute Arbeit.

In einem Rundschreiben teilte der Landkreistag Rheinland-Pfalz außerdem mit, dass Anträge, die bis zum 17. Oktober eingegangen sind, noch geprüft und bis spätestens Ende Januar 2023 beschieden werden. Das bereits angekündigte neue Förderprogramm wird wie geplant zum 1. Januar starten.