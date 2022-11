Veröffentlicht am 3. November 2022 von wwa

WISSEN – Jahreshauptversammlung Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen

Zum siebten Mal in ihrer Amtszeit eröffnete die erste Vorsitzende Alexandra Reifenrath die Jahreshauptversammlung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen. In ihrem Bericht ging die erste Vorsitzende auf das durch die Corona-Pandemie geprägte Jahr 2021 ein, das wieder einmal anders als geplant für das Orchester verlief. Viele traditionelle Auftritte des Vereins fielen pandemiebegingt aus. Dennoch gab es auch in diesem Jahr einige Highlights. So organisierte das Orchester wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Juli ein Benefizkonzert für die Flutopfer im Ahrtal. Insgesamt konnten knapp 15.000 Euro an die Gemeinde Insul gespendet werden.

Das Orchester konnte den Probenbetrieb weitestgehend aufrechterhalten, in dem die Proben ins Kulturwerk Wissen verlagert werden konnten. Im Anschluss an die Ausführungen der ersten Vorsitzenden ging Geschäftsführer Johannes Ortheil auf das 120. Jahr der Vereinsgeschichte ein.

Kassiererin Carolin Schmidt konnte sich von den Kassenprüfern Thorsten Haupt und Ralf Kohlhaas eine einwandfreie Kassenführung bestätigen lassen. Thorsten Haupt wurde einstimmig als Kassenprüfer wiedergewählt. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Anschließend wurden Celine Muhs, Marie Marciniak und Jannik Ebach für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Für 25 Jahre aktives Musizieren wurden Anne Weber, Sebastian Fischer und Nico Dornhoff ausgezeichnet. Für ihr herausragendes Engagement im Verein erhielten im Namen des Feuerwehrverbandes Stefan Schiermann, Philipp Bender, Maria Köhler, Annika Arndt und Laura Link die Ehrennadel in Bronze, Sebastian Fischer und Nico Dornhoff erhielten die Ehrennadel in Silber.

An dieser Stelle sei noch auf das diesjährige „Kleine Adventskonzert“ der Stadt- und Feuerwehrkapelle hingewiesen, das am Sonntag, 27. November 2022 (1. Advent) ab 16 Uhr in der katholischen Kirche Wissen „Kreuzerhöhung“ stattfindet. Karten für das Konzert können im Vorverkauf bei „der buchladen“, der Metzgerei Wickler, bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern sowie an der Abendkasse erworben werden. (luf) Foto: Feuerwehrkapelle

Foto: (v.l.): Kapellmeister Christoph Becker, Sebastian Fischer, Nico Dornhoff, Marie Marciniak, Annika Arndt, Celine Muhs, Maria Köhler, Vorsitzende Alexandra Reifenrath