Veröffentlicht am 3. November 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – BUCHHOLZ – Thalia Theater mit „Wer schön sein will, muss Leiden!“ nach der Premiere in Buchholz am Wochenende in Altenkirche.

Thalia Theater gastiert mit „Wer schön sein will, muss leiden!“ am Sonntag, 06. November 2020 ab 16:30 Uhr im Forum des evangelischen Gemeindehauses in Altenkirchen. Fotos: Renate Wachow