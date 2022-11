Veröffentlicht am 2. November 2022 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines Christus-Korpus an Wegekreuz in 57537 Wissen, im Höhenweg Verlängerung Paffrather Straße

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen, 30 auf 31. Oktober 2022, zwischen 15:00 und 08:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter den Christus-Korpus an dem Wegekreuz. Bereits am Donnerstag, 21. Juli 2022 kam es zu einem gleichgelagerten Fall. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei