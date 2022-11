Veröffentlicht am 2. November 2022 von wwa

DAADEN – Lesung mit Gerhard Haase-Hindenberg in der evangelischen Barockkirche zu Daaden – Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt ein anlässlich der Reichspogromnacht

Aus seinem aktuellen Buch „Ich bin noch nie einem Juden begegnet…“ wird Gerhard Haase-Hindenberg am 9. November Auszüge lesen und aktuelle Lebensgeschichten gegen Fremdheit und Ignoranz setzen. In Deutschland leben mehr als 200 000 jüdische Menschen in oft unbemerkter Vielfältigkeit. Der Antisemitismus wächst und es ist unser aller Verpflichtung diesem Einhalt zu gebieten und antisemitischen Vorurteilen, Parolen und Angriffen die rote Karte zu zeigen. Mit ihrer jährlichen Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht verfolgt die heimische Landtagsabgeordnete Bätzing-Lichtenthäler genau das.

In diesem Jahr wird der Autor Haase-Hindenberg mit seinem SPIEGEL-Bestseller von den Kindern und Enkeln Shoah-Überlebender berichten, von Juden, die aus Osteuropa, Israel und Amerika nach Deutschland gezogen sind, ebenso wie von Menschen, die aus verschiedenen Gründen zum Judentum konvertierten. Geschichten vom Alltag in Deutschland lebender Juden und Jüdinnen verwebt Haase-Hindenberg mit Erklärungen zu Symbolen, Glaubenspraxis und Geschichte.

So schreibt er Von Dagmar, die sich hinter dem Rücken des jüdischen Vaters ausgerechnet für den Polizeidienst bewirbt, und von David, dem aus New York stammenden Jazzmusiker, der in Berlin die »jüdischste Stadt« Deutschlands entdeckt.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt ein, sich am Mittwoch, den 09. November um 19 Uhr in der Barockkirche zu Daaden, von Haase-Hindenberg – Schauspieler und Autor gleichermaßen – die jüdische Kultur näher bringen zu lassen. Die aufgezeichneten Lebensgeschichten repräsentieren – auch auf unterhaltsame Weise – die gesamte Breite jüdischen Lebens.

Am Abend der Lesung stehen die Bücher Gerhard Haase-Hindenbergs zum Erwerb und der Möglichkeit sie signieren zu lassen, dank freundlicher Unterstützung der Buchhandlung Braun aus Herdorf, zur Verfügung. Anmeldungen zur Lesung sind erwünscht, jedoch nicht verpflichtend. Kontaktieren Sie uns gerne unter post@baetzing-lichtenthaeler.de oder 02741/25454.