REGION – Was macht der Leo-Club Westerwald? – LEO: Leadership (Führung) – Experience (Erfahrung) – Opportunity (Gelegenheit) – Die gute Nachricht: Der LEO-Club Westerwald ist wieder da.

2013 wurde er im Juni gegründet. „Helfen und Spaß haben“ titelte die Rhein-Zeitung damals. Die Nachwuchsgruppe wird von den vier Westerwälder Lions Clubs – Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Altenkirchen, Bad Marienberg, Montabaur-Hachenburg und Westerwald – im Rahmen einer Patenschaft unterstützt. Das ist über neun Jahre her.

Edelbert Schilling vom Lions Club Bad Marienberg, der sich bereits in einigen Führungspositionen bei den Lions engagiert hat und noch tut, nahm Kontakt mit Moritz Otto auf. Gemeinsam mit weiteren engagierten Helfern aus den anderen Lions-Clubs der Region belebten sie den „Löwen-Nachwuchs“ neu, so dass man Stand Oktober 2022 acht weibliche und männliche LEOs zählen kann.

Moritz Otto erklärt: „Im Grunde geht es nicht darum, was wir sind, sondern darum, warum Menschen daran interessiert sind, ein Teil von den Leos zu werden. Das große Ganze entsteht durch den Einzelnen im Team. Die Mitglieder lernen engagierte Menschen kennen. Freundschaften entstehen und man wird Teil eines Netzwerkes, das es ermöglicht, überall Anlauf zu finden. Das nicht nur in Deutschland. Leos gibt es auf der ganzen Welt.“

„Jeder Club verwirklicht die individuellen Ideen seiner Mitglieder für Hilfsprojekte in der umliegenden Region, wodurch das Engagement von uns Leos in vielen Facetten hervortritt.

Die politische und konfessionelle Einstellung tritt in den Hintergrund, das persönliche Engagement in den Vordergrund. Bei alldem bleibt auch der Spaß nicht auf der Strecke“, so beschreibt Jennifer Strunk, amtierende Präsidentin des Leo-Clubs Westerwald, ihr Engagement bei den LEOs.

Wenn jemand 30 geworden ist, bedeutet das nicht, das Ende der Mitgliedschaft bei den Löwen. Denn jetzt beginnt die Zeit bei den Lions.

Zu finden sind die LEOs in der Region: Sie verkaufen Adventslose auf dem Katharinenmarkt in Hachenburg am Samstag, 5. November 2022. am Stand des Lions Clubs Montabaur-Hachenburg und auf dem Weihnachtsmarkt Altenkirchen am letzten November-Wochenende. (Doris Kohlhas)

Foto (v.l.): David Becker, Malena Becker, Julian Schneider, Moritz Otto, Jennifer Strunk, Fabian Strunk und Philipp Puderbach.

Wer sind die LEOs?

Jede gute Geschichte hat einen Anfang: Die Geschichte der Leo-Clubs beginnt 1957 an einer High-School in Pennsylvania. Dort wird auf Initiative eines Lions Clubs der erste Leo-Club ins Leben gerufen, der anfangs nur aus der Baseball-Mannschaft der Schule bestand. Die Leo-Clubs sind die eigenständige Jugendorganisation der Lions Clubs.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde der erste Leo Club am 12. Dezember 1970 mit dem Namen „Leo Club Lahn-Dill“ gegründet. Es wurden Männer und Frauen aufgenommen. 2018 existierten in Deutschland 250 Leo Clubs mit 3.642 Mitgliedern. Weltweit engagierten sich in dem Jahr 177.175 Jugendliche in 7.116 Leo Clubs in 145 Ländern und Regionen.