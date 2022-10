Veröffentlicht am 31. Oktober 2022 von wwa

MONTABAUR – Motorrad-Diebstahl an der Kreisstraße zwischen Holzappel und Dies

Sonntagabend, 30. Oktober 2022 um 18:30 Uhr befuhr ein Mann mit seiner Honda CBR1000SP die K 20 aus Richtung Holzappel kommend in Richtung Dies. Da er plötzlich einen Platten hatte, war er gezwungen, sein Motorrad an einem Waldweg an der K 20 in der Gemarkung Horhausen abzustellen. Als er nach 90 Minuten mit einem Abschleppdienst zu der Stelle zurückkehrte, stellte er das Fehlen der Maschine fest. Da es nicht fahrtauglich war liegt der Verdacht nahe, dass die unbekannten Täter das Kraftfahrzeug mit einem Anhänger, Transporter oder Ähnlichem abtransportierten und entwendeten. Das Motorrad hat einen Zeitwert von circa 22.000 Euro und besitzt die Hauptfarben rot und blau. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 – 92260 entgegen. Quelle: Polizei