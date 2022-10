Veröffentlicht am 31. Oktober 2022 von wwa

BENDORF-SAYN – Einbruch in den Schmetterlingsgarten, Bendorf-Sayn, Koblenz-Olper-Straße

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 26. Oktober 2022, 17:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 27. Oktober 2022, 07:30 Uhr ereignete sich ein Einbruch in den Schmetterlingsgarten Bendorf-Sayn. Durch unbekannte Täter wurde zunächst versucht, mit mitgeführtem Hebelwerkzeug die Eingangstür sowie eine seitliche Tür brachial aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde ein Fensterelement der Vorderfront ausgebaut. Im weiteren Verlauf wurde der Verkaufsbereich deliktstypisch durchsucht. Abschließend wurde die Scheibe in den nahegelegenen Saynbach geworfen. Die Polizei fragt jetzt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Quelle: Polizei