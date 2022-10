Veröffentlicht am 31. Oktober 2022 von wwa

NEUWIED – Kriminalpolizei Neuwied gelingt Schlag gegen mutmaßliche Räuber

Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Kripo Neuwied mit Unterstützung von Spezialeinheiten am Donnerstag, 27. Oktober 2022, insgesamt fünf Wohnungen im nördlichen Rheinland-Pfalz, in Hessen und in Nordrhein-Westfalen durchsucht. Hintergrund war ein schwerer Raub zum Nachteil des REWE Markts in Bad Hönningen im Juli dieses Jahres.

Dabei hatten zwei Täter die anwesenden Angestellten des Marktes mit einer Schusswaffe sowie einer Machete bedroht und Einnahmen in sechsstelliger Höhe erbeutet. Die Ermittlungen der Kripo Neuwied führten zur Identifizierung von zwei Tatverdächtigen, die im Rahmen des Einsatzes aufgrund von Haftbefehlen des Amtsgerichts Koblenz festgenommen wurden.

Bei ihnen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Eine weitere der Mittäterschaft verdächtigte Beschuldigte konnten die Ermittler ebenfalls aufgrund Haftbefehls des Amtsgerichts Koblenz am 31. Oktober 2022 festnehmen. Die Beschuldigten befinden sich nach ihren Vorführungen vor dem Amtsgericht Koblenz in unterschiedlichen Haftanstalten in Rheinland-Pfalz in Untersuchungshaft. Quelle: Polizei