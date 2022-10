Veröffentlicht am 31. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Alkoholisierter Fahrer verursacht mehrere Unfälle in Tiefgarage in Koblenz

In der Nacht auf Sonntag, 30. Oktober 2022 gegen 0:30 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto in die Tiefgarage Am Saarplatz in Koblenz. Auf der Suche nach einem freien Parkplatz touchierte er mehrere Pkw in den verschiedenen Ebenen der Tiefgarage. Insgesamt zwei Fahrzeuge wurden auf dem Weg in die zwei tieferen Stockwerke beschädigt: Eines im rechten Heckbereich, eines in der Ebene darunter an der Front, als die Person ihren Pkw nochmal zurücksetzen musste, um den richtigen Fahrwinkel zur Einfahrt in die nächste Ebene zu treffen. Dabei fiel auch das Kennzeichen des beschädigten Autos ab.

Der 40-Jährige setzte seine Fahrt dennoch ungehindert fort. Er konnte jedoch von einer Zeugin bei seinem abenteuerlichen Verkehrsmanöver beobachtet werden, die umgehend die Polizei Koblenz verständigte. Die Einsatzkräfte konnten den Mann noch im Parkhaus antreffen. Er gab auf Nachfrage an, dass er lediglich zwei Bier getrunken habe – ein Alkoholtest widersprach dem jedoch deutlich: knapp 1,7 Promille.

Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen sowie Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt wurden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Quelle: Polizei