Veröffentlicht am 31. Oktober 2022

HERDORF – Diebstahl eines Quad AK-MH 80 in Herdorf

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 29. Oktober 2022, 17 Uhr und Montagmorgen, 31. Oktober 2022, 8 Uhr ein Quad der Marke Bombardier, Farbe gelb- schwarz.

Das Fahrzeug befand sich in einer frei begehbaren Scheune/Halle auf dem Privatgrundstück oberhalb des Wohnhauses in der Straße Hollertszug in Herdorf. Das Grundstück ist über einen kleinen Feld-/Schotterweg für jeden frei zugänglich. Der Wert des entwendeten Quads beträgt circa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle und Foto: Polizei