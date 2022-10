Veröffentlicht am 31. Oktober 2022 von wwa

HERDORF – Sabine Bätzing Lichtenthäler lädt zur Herbstwanderung ein – Gedankenaustausch in farbenprächtiger Umgebung

Die SPD Politikerin lädt im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Sabine bewegt“ mehrmals im Jahr alle Bürgerinnen und Bürger zu gemeinsamen Wanderungen ein. Die nächste Wanderung findet am Samstag, 5. November, in Herdorf statt. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am dortigen Marktplatz. Der Weg führt am Seniorendorf Stegelchen vorbei ins herrliche Sottersbachtal. „Diese Wanderung ist eine gute Gelegenheit ganz ungezwungen miteinander ins Gespräch zu kommen“, äußert die heimische Landtagsabgeordnete. „Mir ist die Nähe zu den Menschen vor Ort sehr wichtig. Beim Wandern höre ich nette Anekdoten, aber erfahre auch, was die Mitwandernden bedrückt und kann ihnen bestenfalls helfen.“ Eine Anmeldung zur Wanderung ist nicht erforderlich. Kinder sind ausdrücklich erwünscht. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen.