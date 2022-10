Veröffentlicht am 31. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aktuelles Angebot der Kreisvolkshochschule: Aquarellmalkurs in Altenkirchen

Aquarellkurs „Urban Watercolour – Herbst- und Weihnachtshäuser“

Am Samstag, dem 5. November, gibt es in Altenkirchen erstmals einen Aquarellmalkurs „Herbst- und Weihnachtshäuser“ an. Der Kurs findet in der Zeit von 10 bis 14 Uhr statt, die Teilnahme kostet 30 Euro. Eine Hütte im Herbstwald oder ein verschneites Weihnachtshäuschen: Im Kurs wird entschieden, welche Motive gemalt werden. Alles wird dabei eher im modernen „Watercolour-Stil“ gemalt. Vielleicht bleibt auch noch Zeit, kleine Karten oder Geschenkanhänger im selben Stil anzufertigen. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene ab 10 Jahren und Erwachsene gleichermaßen geeignet. Es gibt wie immer eine kleine Goodiebag.