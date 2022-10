Veröffentlicht am 31. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Orgel-Konzert für Schule in Ruanda – Siegener Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange gastiert an der Altenkirchener Klais-Orgel

Die katholische Pfarrgemeinde St. Jakobus Altenkirchen lädt zu einem Benefizkonzert im Rahmen des Jubiläums „70 Jahre Klais-Orgel“ zugunsten des Schulbau-Projektes von Landrat Dr. Peter Enders in Ruanda ein. Am Sonntag, dem 13. November, spielt Helga Maria Lange aus Siegen ab 17 Uhr in St. Jakobus die „Königin der Instrumente“. Sie ist Dekanatskirchenmusikerin in Siegen und Lehrbeauftragte für Orgel an der dortigen Universität. Lange studierte in Dortmund und Freiburg und belegte Meisterkurse unter anderem bei Michael Radulescu, Gaston Litaize und Daniel Roth. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.

„Wir haben in Zusammenarbeit mit der Stiftung Fly & Help von Reiner Meutsch über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren Spenden gesammelt für den Bau einer Schule in Gataka in Ruanda. Bereits jetzt ist klar, dass noch genügend Geld da ist, um einen weiteren Schulbau an anderer Stelle mitzufinanzieren. Ich bin sehr froh, dass wir mit dem Konzert an der Klais-Orgel einen würdigen Rahmen gefunden haben, um die Spendenaktion zu beschließen“, sagt Landrat Dr. Peter Enders, der die Schirmherrschaft für das Konzert hat. Foto: Pfarrgemeinde St. Jakobus Altenkirchen