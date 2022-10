Veröffentlicht am 30. Oktober 2022 von wwa

UNKEL – Bei Personenkontrolle in Unkel Betäubungsmittel gefunden

Am späten Samstagabend, 29. Oktober 2022 führten Beamte der Polizei Linz eine Personenkontrolle in Unkel durch. Bei der Kontrolle konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Quelle: Polizei