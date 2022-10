Veröffentlicht am 30. Oktober 2022 von wwa

LEUBSDORF – Körperverletzung bei Halloween Party in Leubsdorf

Samstagabend, 29. Oktober 2022, fand in Leubsdorf eine Halloweenparty in der Schützenhalle statt. Ein deutlich alkoholisierter Gast wurde durch den Sicherheitsdienst von der Feier ausgeschlossen. Da der Gast die Örtlichkeit nicht freiwillig verlassen wollte, wurde er zum Ausgang geleitet. Im Rahmen dessen griff der Gast den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes körperlich an und biss ihn in den Unterarm. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei