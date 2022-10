Veröffentlicht am 30. Oktober 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Verhinderte Trunkenheitsfahrt in Linz am Rhein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29 auf 30. Oktober 2022, stellten Beamte der Polizeiinspektion im Rahmen der Streife einen geparkten PKW in Linz fest, an dessen Steuer ein deutlich betrunkener Mann saß. Um zu verhindern, dass der Betrunkene mit seinem Fahrzeug den Nachhauseweg antrat, wurde der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Quelle: Polizei