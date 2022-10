Veröffentlicht am 30. Oktober 2022 von wwa

RHEINBROHL – Verkehrsunfallflucht in Rheinbrohl, Auf dem Rümmer – geparkter PKW beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, 28 und 29. Oktober 2022, zwischen 17:30 und 10 Uhr, stand der PKW einer Frau in Rheinbrohl geparkt. In dem Zeitraum wurde dieser von einem unbekannten Fahrzeug beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten PKW konnten gelbe Fremdlackanhaftungen festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Linz entgegen. Quelle: Polizei