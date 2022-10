Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

MÖRLEN – Verkehrsunfall auf der L 287 bei Mörlen – Fahrradfahrer schwer verletzt

Freitagmittag, 28. Oktober 2022, gegen 13:40 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 287 gemeldet. Ein Personenkraftwagen war mit einem Fahrrad kollidiert. Der 21jährige Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg war aus Richtung Neunkhausen in Richtung Waldkreuzung (Gemarkung Mörlen) unterwegs, als der 80jährige Radfahrer aus der Verbandsgemeinde Betzdorf von einem Waldweg kommend die bevorrechtigte Straße überquerte. Dabei übersah der Radfahrer das Auto. Obwohl der PKW-Fahrer noch ausweichen wollte, kam es zu einem verhältnismäßig leichten Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Sturz wurde der Radfahrer jedoch trotz des getragenen Fahrradhelmes so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Quelle: Polizei