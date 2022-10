Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

HACHENBURG – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Hachenburg

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag, 29. Oktober 2022, gegen 01:45 Uhr, in Hachenburg, am Alexanderring, gab der kontrollierte Autofahrer, ein 46jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Hachenburg, den Polizeibeamten an, er habe seinen Führerschein nicht dabei. Bei der Überprüfung wurde jedoch festgestellt, dass ihm die Fahrerlaubnis aktuell wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten entzogen war. Die beantragte Widererlangung einer Fahrerlaubnis wird durch diese festgestellte Straftat zumindest deutlich erschwert werden. Quelle: Polizei