Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

OBERBIEBER – St. Martins-Umzug in Oberbieber am 11. November 2022

Das Martinsfeuer im Neuwieder Stadtteil Oberbieber, ausgerichtet vom Heimat- und Verschönerungsverein, wird in diesem Jahr am Freitag, 11. November, wieder auf der Parkplatzwiese am Familien-Freibad im idyllischen Aubachtal entzündet. Start des St. Martins-Umzuges ist der Beginn des Gottesdienstes um 17 Uhr in der evangelischen Kirche. Danach geht es hinter dem Heiligen Martin auf seinem Pferd durch die mit Kerzen und Laternen beleuchteten Straßen Richtung Freibad. Am großen Feuer können sich kleine und große Teilnehmer mit Würstchen sowie kalten und warmen Getränken stärken.