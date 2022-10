Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Weitere Führung: Seniorenbeirat reagiert auf große Nachfrage

Auf reges Interesse stieß der vom Seniorenbeirat der Stadt Neuwied initiierte Besuch der food akademie mit dem kürzlich neu eröffneten Kompetenzzentrum und dem Campusgelände. Aufgrund der großen Nachfrage wird zusätzlich am Dienstag, 15. November, um 14.30 Uhr eine weitere Führung stattfinden. „Ich bin sehr erfreut, dass unser Angebot, Einblicke in die Neuwieder Institutionen zu geben, auf ein so breites Echo stößt“, resümierte Waltraud Becker, stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates. Zusammen mit Ingrid Ely-Herbst als Sprecherin des Arbeitskreises „Kultur und Soziales“ des Seniorenbeirates organisierte Becker diese Veranstaltung. Bei der vergangenen Führung erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel von der bewegten Geschichte dieser Bildungseinrichtung, die bis ins 19. Jahrhundert – damals noch im Besitz der Herrnhuter Brüdergemeine – zurückreicht. Heute werden in der bundesweit einzigen Fachschule dieser Art jährlich 1700 Studierende in verschiedenen Bildungsgängen zu Fach- und Führungskräften für die Lebensmittelwirtschaft ausgebildet. Anmeldungen für die zweite Führung nimmt erneut Waltraud Becker, Telefon 02631 76472, entgegen.

Foto (von Gerhard Neumann): Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren viel Wissenswertes über die food akademie.