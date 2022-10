Veröffentlicht am 28. Oktober 2022 von wwa

HACHENBURG – Vermisstensuche nach 82-jährigem Mann erfolgreich

Seit Mittwochnachmittag, 26. Oktober 2022 wurde ein 82-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Hachenburg vermisst. Der an Demenz erkrankte Mann befand sich seit Anfang Oktober stationär im Krankenhaus Hachenburg, nachdem er bereits damals nach einer zweitägigen Suchaktion in einem Waldgebiet gefunden worden war. Nachdem jetzt seine Abwesenheit im Krankenhaus bemerkt wurde, wurden durch die Polizeiinspektion Hachenburg unter Einbindung starker Feuerwehrkräfte die Suchmaßnahmen eingeleitet und bis zum Freitagmorgen, 28. Oktober 2022, unter Beteiligung einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei, der Rettungshundestaffel sowie der Polizeihubschrauberstaffel fortgesetzt. Der Vermisste wurde gegen 09:30 Uhr durch Polizeibeamte in einem Waldstück, etwa einen Kilometer vom Krankenhaus entfernt, leicht unterkühlt, ansonsten jedoch in körperlich guter Verfassung angetroffen. Quelle: Polizei