KOBLENZ – Ladendieb erkämpft sich seinen Weg ins Freie

Donnerstagmittag, 27. Oktober 2022 gegen 12 Uhr wurde der Polizeiinspektion Koblenz 2 ein Ladendiebstahl im Globus in der Jakob-Caspers-Straße gemeldet. Der unbekannte Täter wurde vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrere Packungen Druckerpatronen im Wert von 800 Euro im Rucksacke verstaute. Danach passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu zahlen.

Vor dem Hauseingang wurde er durch den Ladendetektiv angesprochen. Der Täter stieß den Detektiv daraufhin zu Boden und trat die Flucht an. Als sich ihm ein weiterer Mitarbeiter des Globus in den Weg stellte, stieß er auch ihn zu Boden. Der Täter flüchtete über die Felder in Richtung Bubenheim.

Er wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: – männlich, – 1,85 Meter groß – südländisches Erscheinungsbild – Bekleidung: schwarze Mütze, Jeanshose, karierte/gestreifte Jacke.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 entgegen: 0261-103-2911;

pikoblenz2@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei