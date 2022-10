Veröffentlicht am 28. Oktober 2022 von wwa

DAUBACH – Diebstahl einer Rüttelplatte in Daubach

Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag, 27. Oktober um 17:00 Uhr und dem 28. Oktober 2022, bis 08:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Daubach zu einem Eigentumsdelikt zum Nachteil eines Bauunternehmens. Unbekannte Täter entwendeten eine gelbgraue Rüttelmaschine der Marke Wacker Neuson von der Ladefläche eines abgestellten Kastenwagens. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder tatverdächtigten Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur telefonisch in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei