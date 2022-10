Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

OBERBIEBER – Keine Weihnachtsbeleuchtung in Oberbieber

Der Vorstand des Heimat- und Verschönerungsvereins des Neuwieder Stadtteiles Oberbieber (HVO) hat beschlossen, den allgemeinen Appellen zum Stromsparen zu folgen und in diesem Jahr gänzlich auf eine Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Zwar sehe man deutlich mehr Einsparpotenziale an anderer Stelle – „aber der HVO wollte ein Zeichen setzen“, erklärt der Verein, der sich mit zahlreichen Aktivitäten um die Attraktivität des Aubachdorfes kümmert. Ein öffentlicher Hinweis auf Weihnachten als Fest des Lichtes soll jedoch bleiben: „Den Weihnachtsbaum in Ortsmitte an der Sparkasse wollen wir beleuchten und schmücken.“