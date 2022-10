Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

MAINZ – Sonderführung für Kinder und Jugendliche am 5. November 2022 – per Taschenlampe durch den Landtag

Die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler empfiehlt interessierten Eltern und Kindern diesen Termin zum Kennenlernen des Mainzer Landtags auf kindgerechter Ebene. Der rheinland-pfälzische Landtag bietet am Samstag, 5. November ab 18:30 Uhr für Kinder, Jugendliche und deren Eltern Sonderführungen per Taschenlampe durch das historische Mainzer Deutschhaus am Rhein, dem Sitz des Landesparlamentes, an. Interessierte können sich ab sofort hierfür kostenlos unter Angabe von Namen, Anzahl und Alter unter PolitischeBildung@landtag.rlp.de anmelden.

Für Kinder ab fünf Jahren findet die Führung um 18:30 Uhr statt, für Kinder ab zehn Jahren ab 20 Uhr. Mitzubringen sind eigene Taschenlampen, um die dunklen Ecken des Landtags zu erkunden. „Die Gäste erhalten dabei einen exklusiven Einblick in die ‚Herzkammer der Demokratie‘ in ganz besonderer Atmosphäre“, so Landtagspräsident Hendrik Hering, der alle interessierten Kinder, Jugendliche und deren Eltern herzlich ins Landesparlament einlädt.