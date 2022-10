Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

PRACHT – Frauenchor Pracht mit dem Flusskreuzfahrtschiff unterwegs – Der Traum von Amsterdam wurde nach zwei Jahren Pause endlich wahr.

Frohgelaunt traf sich die Gruppe am frühen Morgen zum gemeinsamen Frühstück, bevor es mit dem Bus zum Hafen nach Düsseldorf ging. Dort wartete schon das Flusskreuzfahrtschiff MS „Johann Strauss“. Pünktlich um 16:00 Uhr legte das exklusive Partyschiff ab und die Welcome-Party mit DJ „Dirk“ konnte beginnen.

Nach Mitternacht legte das Schiff in Amsterdam an. Den ganzen Samstag wurde die Stadt der 165 Grachten und 1.281 Brücken erkundet. Bei einer Grachtenfahrt gewannen die Passagiere einen Überblick von Amsterdam. Vorbei an „Coffeeshops“ ging es durch das Rotlichtviertel, dem Sündenpfuhl der Hauptstadt. Die spektakulärste Aussicht über Amsterdam und Umgebung hatten einige Damen auf dem circa 100 Meter hohen A’DAM Lookout Tower, mit der höchsten Schaukel Europas. Nach dem Stadtbummel ging es wieder auf das Schiff und während der Partytime an Bord legte die MS „Johann Strauss“ wieder Richtung Düsseldorf ab.

Am späten Sonntagnachmittag ging die Gruppe von Bord, hier wartete bereits der Bus, um die Frauengruppe wieder nach Pracht zu bringen. Man war sich einig, dass die 35. Tour vom Frauenchor Pracht wieder mal ein Traum war und die Fahrt für 2023 wird auch schon geplant. (udse) Fotos: Frauenchor