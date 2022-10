Veröffentlicht am 28. Oktober 2022 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Kreisjugendpflege macht Kreativ-Angebote

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen weist auf Kreativ-Angebote für Kinder und Jugendliche im November hin:

● Von der Farbe zum Kunstwerk

Am Samstag, dem 5. November, geht es in der Westerwaldschule in Gebhardshain um die „Wunderbare Welt der Farben“. Beginn ist um 10 Uhr, Ende gegen 14.30 Uhr. Das Thema des Tages für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 8 bis 12 Jahren: „Ei, Quark, Öl und Holz – Farben herstellen nach alten Rezepten“. Sie erlernen in diesem kreativen Kurs, wie die Maler in der Vergangenheit ihre eigenen Farben mit den unterschiedlichsten Materialien hergestellt haben, malen und batiken eigene kleine Kunstwerke. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldungen und weitere Infos: Jenny Weitershagen, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541

● Sketchnotes für die Weihnachtszeit

In Kooperation mit dem Altenkirchener Jugendzentrum Kompa bietet die Kreisjugendpflege am Samstag, dem 19. November, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr einen neuen Sketchnotes-Workshop für Teens im Alter von 12 bis 16 Jahren an. Sketchnotes sind visuelle Notizen. Sie setzten sich aus normalen handschriftlichen Notizen, kleinen Symbolen, grafischen Elementen und weiteren Bestandteilen wie Farben und Schriftarten zusammen. Sketchnotes können helfen, Notizen, Erinnerungen und sonstige Informationen leichter zu merken und abzuspeichern. Mit Blick auf die bevorstehende Weihnachtszeit liegt der Fokus diesmal auf der Gestaltung von Weihnachtskarten und Geschenkanhängern. Als besonderes Special kann der Workshop auch als Eltern-Kind-Angebot genutzt werden. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldungen und weitere Infos: Jenny Weitershagen, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541

● Winterkunstworkshop in Berod

Für Kinder ab 9 Jahren gibt es am Samstag, dem 26. November, von 11 bis 16 Uhr ein weiteres Kreativ-Angebot: Dann findet ein Winterkunstworkshop in Berod statt. In diesem Kurs, angeboten in Kooperation mit der Ortsgemeinde, geht es um verschiedene Maltechniken, mit denen eine kreative Winterlandschaft gestaltet wird. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldungen und weitere Infos: Anna Beck, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de