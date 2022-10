Veröffentlicht am 28. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – Ehrenamtstag im Wissener Kulturwerk

Sonnabend, 29. Oktober 2022, steigt der erste Ehrenamtstag im Wissener Kulturwerk. Dann zeigen rund 40 Vereine und Verbände welche Bedeutung das Ehrenamt im heimischen Raum hat. Die Veranstaltung ist für jedermann frei und beginnt um zehn Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeister Berno Neuhoff. Anschließend steht eine Podiumsdiskussion auf dem Programm. Der Arbeitskreis „Walzwerk“ beispielsweise präsentiert Utensilien aus dem Arbeitsleben der einstmals dort Beschäftigten. Dabei dürfte ein Modell des Weissblechwerks, so die korrekte Bezeichnung, besonders viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Hergestellt worden ist es in den 1950er Jahren in der Lehrwerkstatt des Walzwerks. Mustergültig renoviert hat das detailreiche Modell erst kürzlich Wolfgang Müller, der einst selbst dort tätig war. Schon vor 30 Jahren fand es viel Zuspruch, wie die Aufnahme vom September 1992 beweist. Entstanden ist das Foto beim Tag der Offenen Tür in einer der Walzwerkshallen. (bt) Fotos: Bernhard Theis