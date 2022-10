Veröffentlicht am 30. Oktober 2022 von wwa

HORHAUSEN – Der heilige Martin und die Gans – Horhauser Seniorenakademie feiert am Donnerstag, 10. November Sankt Martin – Kinder der katholischen KiTa „St. Maria Magdalena“ besuchen Senioren

Im Mittelpunkt der Seniorennachmittages am Donnerstag, 10. November im Kaplan-Dasbach-Haus steht diesmal der heilige Martin und die Gans. Sankt Martin ist der Schutzheilige der Armen, der Reiter und der Soldaten. Der Legende nach hat er seinen Mantel in zwei Stücke geschnitten und mit einem Bettler geteilt. So ist er zum christlichen Symbol für Mildtätigkeit geworden. In das Martinsfest mischen sich viele heidnische Bräuche. Das bunte Programm erzählt unter anderem, wie Martin und die Gans zusammengekommen sind. Natürlich werden auch gemeinsam Martinslieder gesungen. Als Höhepunkt des Nachmittages wird eine Gruppe der KiTa „St. Maria Magdalena“ Horhausen die Senioren besuchen und auf der Bühne etwas vorführen. Diesmal gibt es für die Senioren keinen Kuchen, dafür aber einen Weckmann. Los geht es wie immer um 14:30 Uhr mit Kaffee und Weckmann und um 15 Uhr beginnt das unterhaltsame Programm rund um den Schutzheiligen. Der Eintritt ist wie immer frei. Über einen Obolus zur Finanzierung weiterer Veranstaltungen freut sich der Vorbereitungskreis. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende Rolf Schmidt-Markoski, Tel. 02687/929507, entgegen.

Foto: Sankt Martin im Jahre 2006 in Horhausen. Der Martin und sein Pferd kamen damals aus Burglahr. Ob zu den Senioren in das Kaplan-Dasbach-Haus auch ein „kleiner“ oder „großer“ Sankt Martin kommt, bleibt eine Überraschung. Foto: Privat