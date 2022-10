Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Vollsperrung der B 413 am 05. November 2022

Am Samstag, 05. November 2022, findet im Forstrevier der Märkerschaft Dierdorf in der Zeit von 09.00 bis 12.30 Uhr eine Drückjagd zur Reduzierung des Schwarzwildbestandes statt. Während diesem Zeitraum wird aus Gründen der Verkehrssicherheit die B 413 zwischen den Einmündungen zur L 258 und zur L 266 (Abzweig hinter Kleinmaischeid) vorsorglich voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke über die L 258 bis zum Kreisel an der Autobahnanschlussstelle Dierdorf und von dort über die L 266 parallel zur Autobahn zurück zur B 413 (und umgekehrt) wird entsprechend ausgeschildert.