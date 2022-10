Veröffentlicht am 28. Oktober 2022 von wwa

WISSEN – Blutspendeaktion in Wissen

Die jüngste Blutspendeaktion in Wissen war außerordentlich erfolgreich. Erschienen sind im heimischen Kopernikus-Gymnasium 100 Damen und Herren, die je einen halben Liter des „Lebenssafts“ unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben. „Sie sind sich damit Ihrer großen Verantwortung gegenüber Ihren Mitmenschen bewusst geworden“, so Carsten Henn, der in der DRK-Bereitschaft Wissen für das Blutspendewesen verantwortlich ist. Zu bedenken sei, dass jedermann bei einer Krankheit oder nach einem Unfall eventuell Blutbestandteile bekommen müsse. Henn fügte noch an, dass er sich besonders über die sieben Erstspender freue: „Dies ist ein gutes Zeichen“. Im Einsatz waren insgesamt sieben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der örtlichen Bereitschaft. Der nächste Termin ist für Freitag, den 23. Dezember 2022, ebenfalls wieder im Gymnasium angesetzt. (bt) Fotos: Bernhard Theis