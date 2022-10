Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

HEDDESDORF – Stammtisch VdK-Ortsverband Heddesdorf

Stammtisch des VdK-Ortsverband Heddesdorf am Freitag, den 04. November 2022. Es sind alle Mitglieder und Interessierten wieder herzlich eingeladen, ab 16.30 Uhr ins Vereinsheim der Vereinigung Heddesdorfer Bürger (VHB) an der Bimsstraße zu kommen. Bei dem Stammtisch stehen der Austausch und das Gespräch miteinander sowie die Geselligkeit im Vordergrund. Sicherlich eine gute Gelegenheit auch für Alleinstehende oder neu zugezogenen Mitbürgern hier Kontakte zu knüpfen. Der Stammtisch findet jeden ersten Freitag im Monat ab 16.30 Uhr im Vereinsheim der VHB an der Bimsstraße statt. Für Fragen steht Martina Beate Jakoby, unter der Rufnummer 02631-896895, gerne zur Verfügung.