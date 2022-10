Veröffentlicht am 28. Oktober 2022 von wwa

NAUORT – Diebstahl hochwertiger E-Bikes in Nauort

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen, 26 und 27. Oktober 2022, zwischen 20:30 und 08:30 Uhr, wurden in der Ortschaft Nauort, insgesamt fünf hochwertige E-Bikes entwendet. Die Fahrräder wurden aus Schuppen im Bereich, Kaspershäuschen und Bitzengarten, durch unbekannte Täter entwendet. Vermutlich wurden die Räder mit einem Transporter, der in einem Waldstück oberhalb des Sportplatz Nauort abgestellt war, abtransportiert. Hinweise bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen., Tel.: 02624-94020. Quelle: Polizei