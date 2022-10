Verkehrsunfall durch Reifenplatzer auf der BAB 3

Veröffentlicht am 27. Oktober 2022 von wwa

MOGENDORF – Verkehrsunfall durc Reifenplatzer auf der BAB 3

Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Gespann, bestehend aus Sattelzugmaschine und Kofferaufbau, die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Ransbach Baumbach kam er aufgrund eines geplatzten Reifens nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach die rechtsseitige Schutzplanke und kippte in dem abschüssigen Grünstreifen seitlich nach rechts um. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig befreien und blieben unverletzt. In dem Kofferaufbau befand sich spezielle Veranstaltungstechnik. Der Wert des Gespannes mit samt technischem Equipment belief sich auf circa 1 Mio. Euro. Quelle: Polizei