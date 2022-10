Veröffentlicht am 28. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald im Austausch mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler – Gemeinsamer Unternehmensbesuch der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Kreis Altenkirchen bei der DC-Datacenter-Group GmbH in Wallmenroth.

Die DC-Datacenter-Group mit Sitz in Wallmenroth und Niederlassungen in Berlin, München und Frankfurt beschäftigt rund 200 Mitarbeiter in ganz Deutschland. Ihr Leistungsspektrum reicht von der Beratung und Planung über die fachgerechte bauliche Umsetzung bis hin zum professionellen Betrieb eines Rechenzentrums. Im Mittelpunkt des Austauschs stand neben der Digitalisierung vor allem das Thema Mitarbeiter. „Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource“, erzählt Ralf Siefen, Geschäftsführer der DC-Datacenter-Group GmbH. „Egal, wie gut die Führungsebene, das Produkt oder das Konzept eines Unternehmens auch sind – ohne ein gutes und engagiertes Team kann kein Geschäftsmodell funktionieren“, so Siefen weiter. Um qualifizierte Mitarbeiter auch halten zu können, setzt das Unternehmen auf Personalmanagement, Weiterbildungen sowie eine ausgewogene Work-Life-Balance. „Die Datacenter-Group ist ein wahrlicher Hidden-Champion. Hier in Wallmenroth hat man sich bereits vor Jahren erfolgreich der Herausforderung der Transformation und Digitalisierung gestellt. Gerade auch die IHK ist hier eine wertvolle Begleitung und Unterstützung für unsere heimischen Unternehmen“, so Bätzing-Lichtenthäler.

Beim anschließenden After-Work-Stammtischtreffen tauschten sich die anwesenden Wirtschaftsjunioren mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler über aktuelle Herausforderungen wie der Energiekrise und den Fachkräftemangel aus. Auch Manfred Schell, ehemaliger IHK-Regionalgeschäftsführer für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied ließ es sich nicht nehmen an dem gemeinsamen Austausch teilzunehmen.

Mit Blick auf die Energiekrise und die horrenden Energiepreise richtete Marcel Stitz, Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald einen klaren Appell an die Politik „Die Unternehmen in Deutschland brauchen mehr Planungssicherheit. Daher brauchen wir eine Politik des Agierens, nicht des Reagierens.“

„Der Austausch mit den Selbständigen und Unternehmern liegt mir sehr am Herzen, ob beim Unternehmensbesuch oder am Stammtisch, hier erfahre ich direkt und aus erster Hand, wo der Schuh drückt. Gerne komme ich wieder“, so Bätzing-Lichtenthäler.

Das nächste After-Work-Stammtischtreffen der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald findet am 24. November 2022 um 17:30 Uhr statt. Im Anschluss an die Unternehmensbesichtigung der Group Schumacher in Eichelhardt findet eine kleine Weihnachtsfeier statt. Interessierte sind herzlich eingeladen. Anmeldung werden gerne unter 02681 87897-10 entgegengenommen.