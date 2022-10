Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Jugendrotkreuz nimmt an der Netto-Vereinsspende teil – Unterstützung der Spendenaktion nun noch einfacher

Das Jugendrotkreuz des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen sammelt momentan Spenden im Rahmen der Netto-Vereinsspende. Unterstützt werden kann der Jugendverband des Roten Kreuzes dabei mit einer Spende am Pfandautomaten oder an der Kasse durch „Aufrunden bitte!“. Alle Spenden, die so in den Netto-Filialen in Altenkirchen und Flammersfeld getätigt werden, kommen der Jugendarbeit zugute.

Die Jugendarbeit des JRKs findet sehr dezentral statt, denn es gibt nicht nur Gruppenstunden in Altenkirchen, sondern auch in Betzdorf, Herdorf und Daaden. Aus diesem Grund hat sich Gruppenleiter Daniel Jung aus Herdorf eine Lösung ausgedacht – ein Pfandflaschen-Taxi: „Personen aus der Umgebung von Betzdorf und Herdorf fahren nicht extra bis nach Altenkirchen, um ihr Pfand dort abzugeben. Deshalb haben wir uns einen anderen Weg überlegt“, so Daniel. Die leeren PET-Flaschen und -Dosen können dezentral in den Ortsvereinen abgegeben werden. Einige Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter fahren die gespendeten Flaschen dann in die Filiale nach Altenkirchen, um sie dort als Pfandspende abzugeben. Eine solche Fahrt ist das nächste Mal für den Verdopplungstag am 04. November geplant, an dem der Netto die getätigten Spenden aus eigener Tasche verdoppelt. Eine weitere Fahrt wird abhängig vom Erfolg der Sammelaktion gegen Ende der Vereinsspende Anfang Dezember geplant.

An folgenden Tagen können Pfandspenden für das JRK im Oberkreis abgegeben werden:

Montags, 18:15 bis 21:30 Uhr: DRK-Heim Daaden, Lamprechtstraße 17, 57567 Daaden

Dienstags, 19:30 bis 21:30 Uhr: DRK-Heim/Bürgerhaus Kirchen, Dorfstr. 75, 57548 Kirchen-Katzenbach

Mittwoch, 02. November, 17:00 bis 20:00 Uhr: Blutspende Betzdorf, Stadthalle, Hellerstr. 30, 57518 Betzdorf

Donnerstags, 18:00 bis 19:30 Uhr: DRK-Heim Herdorf, Hermann-Goetze-Str. 13, 57562 Herdorf

Das Jugendrotkreuz freut sich über jede Spende, um seine rein ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen. Bei Fragen steht Jugendrotkreuz-Referentin Jule Hardtmann (0160-91316570/ jrk@kvaltenkirchen.drk.de) gerne zur Verfügung.