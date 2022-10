WeinWeiblich -Wunderbar in der Wied-Scala Neitersen

Veröffentlicht am 29. Oktober 2022 von wwa

NEITERSEN – WeinWeiblich -Wunderbar

Der LandFrauenverband Frischer Wind e.V. zeigte in Kooperation mit der Wied-Scala in Neitersen den Dokumentarfilm „WeinWeiblich“. Zu Gast war Eva Vollmer, eine der Winzerinnen des Films. Sie erklärte in ihrem kurzweiligen Vortrag den Wandel der Weinwelt von der Männerdomäne hin zur weiblich geprägten Weinwirtschaft und gab einen kurzen Ausblick auf die Zukunft des Weinbaus. Ein Glas Riesling und ein kleiner Imbiss rundeten den Abend ab. Foto: LandFrauen AK