Einladung zum Martinszug 2022 in Pleckhausen

PLECKHAUSEN – Einladung zum Martinszug 2022 – Der traditioneller Martinszug findet in diesem Jahr am Freitag, den 04.November 2022 statt.

Alle Kinder, natürlich auch die Eltern und Großeltern, sind hierzu herzlich eingeladen. Treffpunkt ist um 17:45 Uhr im Feuerwehrhaus zu einem Wortgottesdienst. Unter der Obhut der Feuerwehr geht es anschließend, mit St. Martin hoch zu Ross, zum Ende des Dorfes, wo an der bekannten Stelle Freizeithütte das Martinsfeuer abgebrannt wird.

Die musikalische Begleitung übernimmt der Spielmannszug Obersteinebach. Es gibt einen Weckmann für die Kleinen und ein wärmendes Getränk für die Großen. Im vergangenen Jahr durfte man sich auf dem Weg zum Martinsfeuer an mit Laternen und Lichtern bunt geschmückten Häusern erfreuen. Man würde es sehr begrüßen, wenn die Anlieger der Eiderbachstr. – Hauptstr. – Güllesheimer Weg – Obdamer Str. – Grenzbachstr. – Waldweg diesen Brauch auch in diesem Jahr wiederholen würden.

Die Organisation und Durchführung des Martinsfestes wird auch in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr Pleckhausen übernehmen. Im Anschluss an den Martinszug lädt die Feuerwehr zu einem gemütlichen Beisammensein an der Freizeithütte ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ortsbürgermeister Ludger Heßeler