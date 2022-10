Veröffentlicht am 27. Oktober 2022 von wwa

MARIENSTATT – Panflöte und Orgel im Konzert in Marienstatt

Am Sonntag, 30. Oktober, konzertieren ab 15.15 Uhr in der Abteikirche Hannah Schlubeck (Berlin/Bellersen), Panflöte, und der Kathedralorganist Ignace Michiels (Brügge/Belgien) an der Rieger-Orgel.

Hannah Schlubeck, Lehrbeauftragte für das Hauptfach Panflöte am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück, gehört mit ihrem Panflöten-Zyklus schon seit vielen Jahren zur festen Tradition der Marienstatter Abteikonzerte.

Ignace Michiels ist künstlerischer Dozent an der Hochschule Gent, Gastprofessor am Wheaton-College in Chicago und unterrichtet zudem am Konservatorium in Brügge. Es erklingen Werke von Telemann, Bach, Rutter, Elgar, Watson und Mara.

Die Karten kosten 14 €, ermäßigt 12 € und unter 14 Jahren ist der Eintritt frei! Karten bei Dörner-Moden, Wilhelmstr., an der Konzertkasse und bei „Ticket-Regional“ www.ticket regional.de/marienstatter-musikkreis oder Hotline: 0651/9790777, Infos: Musikkreis, Tel. 02662 / 9535400 oder musikkreis@abtei-marienstatt.de.